Český prezident Pavel varuje pred dezinformáciami a podporuje vstup do eurozóny

V novoročnom prejave to v stredu povedal český prezident Petr Pavel. Podotkol, že slovo mier začal deformovať politický marketing. Varoval pred dezinformáciami a opäť podporil zavedenie eura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ľudia sú podľa Pavla vyčerpaní zo strachu, ktorý šíria prebiehajúce vojny, sú unavení z kríz a sklamaní z nenaplnených očakávaní. Je však presvedčený, že skutočný stav krajiny nie je ani zďaleka tak zlý, ako si možno ľudia myslia na základe zámerne šírených negatívnych nálad. Pripomenul bezpečnostné záruky NATO či rešpekt ČR v zahraničí. Celková ekonomická situácia Česka podľa neho nie je zlá.

„A aj ak by sme ešte o niekoľko rokov nemali rovnaké platy ako v Nemecku, určite by našu budúcu prosperitu podporilo aj to, ak by boli – rovnako ako v Nemecku – vyplácané v európskej mene,“ zdôraznil a opäť tak podporil vstup ČR do eurozóny. Platmi ako v Nemecku Pavel narážal na vyhlásenie českého premiéra Petra Fialu, ktorý počas roka opakovane sľúbil, že Česi budú mať o niekoľko rokov mzdy ako Nemci.

Pavel v prejave kritizoval, že sa medzi ľuďmi stráca schopnosť spolu hovoriť a načúvať si. Prispieva k tomu podľa neho aj to, že reč politikov sa často redukuje na marketingové heslá, ktoré s podstatou veci majú len málo spoločného. „Dokonca aj tak rýdze slovo ako mier sa stalo predmetom marketingového deformovania. Ako človek, ktorý vojnami prešiel, si hodnotu mieru aj cenu zaň uvedomujem veľmi silno. Som si istý, že všetci súdni ľudia chcú žiť v mieri a že rozhodne nie je tým, čo by nás malo rozdeľovať. Nenechajme si to vnútiť,“ vyzval ľudí prezident.

Pripomenul, že Česko tento rok čakajú voľby do Poslaneckej snemovne a varoval pred šírením dezinformácií. „Budeme ešte viac než inokedy čeliť prekrúcaniu pravdy alebo priamo klamstvám,“ podotkol. Zásadné podľa neho je, aby Česko malo vládu, ktorá zaručí, že ČR bude naďalej bezpečným štátom, v ktorom je zachovaná sloboda, fungujú zákony a férové prostredie pre život aj podnikanie.

Vo volebnom roku chce viac pripomínať podstatné témy, ktoré majú skutočný potenciál meniť život k lepšiemu. Cieľom bude podľa neho vytvoriť priestor na poctivú debatu politických strán založenú na argumentoch a faktoch. Chce tak tiež obmedziť vplyv poloprávd a vzájomného osočovania.

Na záver dodal, že Česko aj Európa by mali byť v nasledujúcom roku oveľa aktívnejší a mali by využiť všetky príležitosti na presadenie veľkých zmien.