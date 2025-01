Aj americký kontinent privítal rok 2025 svetelnými šou a ohňostrojmi

V New Yorku sa silvestrovská svetelná guľa spustila nad zmoknutým Times Square, kde tisíce ľudí vydržali do polnoci aj v silnom daždi. Krajiny v južnom Tichom oceáne privítali Nový rok ako prvé, na Novom Zélande to bolo o 18 hodín skôr ako na Times Square. Tamojšou tradíciou je spustenie svetelnej gule s hmotnosťou takmer 6 ton a vyzdobenú 2.688 krištáľovými trojuholníkmi. Súčasťou osláv boli hudobné vystúpenia skupín TLC a Jonas Brothers. Zábava vyvrcholila tanečnou párty na koberci z rozmočených novoročných konfiet a piesňou „New York, New York“ od Franka Sinatru.

Pyrotechnická šou v Las Vegas na Stripe prilákala asi 340.000 ľudí, ktorí mohli sledovať odpaľovanie ohňostrojov zo striech kasín. Neďaleko sa tam po prvýkrát zobrazilo aj odpočítavanie do polnoci v rôznych časových pásmach.

V Riu de Janeiro sa na pláži Copacabana konal hlavný brazílsky silvestrovský večierok, na jeho záver z lodí odpaľovali 12 minút ohňostroj. Očakávalo sa, že dav ľudí prekročí 2 milióny, väčšina z nich bola oblečená v bielom, aby sa dodržala tradícia. Súčasťou osláv boli koncerty brazílskych hudobných legiend Caetana Velosa, Marie Bethânie a Ivete Sangalo a ďalších. Hneď po ohňostroji vystúpila na pódium najväčšia brazílska popová hviezda Anitta.