Pellegrini: Toto by som urobil, keby som bol súčasťou koalície

„Keby som bol dnes súčasťou vládnej koalície, tak by som to dal ako jednu zo zásadných podmienok, bez ktorej by sa ďalej koalícia pohnúť nemohla. Tým pádom si myslím, že by to bolo vyriešené veľmi rýchlo,“ reagoval Pellegrini.

Z pozície prezidenta môže podľa vlastných slov na zvolenie predsedu parlamentu apelovať a koalíciu vyzývať verejne aj neverejne. „Myslím si, že už tomu prestávajú rozumieť aj občania, že jedna vládna koalícia nevie dodržiavať nejaké jasné pravidlá a zvoliť si predsedu parlamentu tak, ako bolo dohodnuté,“ skonštatovala hlava štátu.

Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Šéf SNS Andrej Danko mal tiež záujem o túto funkciu. Zdôrazňoval totiž, že z Hlasu-SD už vyšiel prezident, a preto by mala táto funkcia patriť SNS.

SNS však v pondelok (30. 12.) deklarovala, že na najbližšej schôdzi NR SR podporí do funkcie predsedu parlamentu kandidáta zo strany Hlas-SD. Danko sa vzdáva akéhokoľvek nároku na daný post. Odôvodnila to tým, že tému treba definitívne uzavrieť, aby bolo možné riešiť národnoštátne záujmy aj všetky vzniknuté problémy v rámci koalície.