Taraba chce ročné kvóty na odstrel medveďa

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má záujem, aby na Slovensku existovali ročné kvóty na odstrel medveďa. Na to je však potrebné stanoviť si stav medveďov na Slovensku. Chce na to využiť fotopasce s umelou inteligenciou. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

„Slovensko nemá žiadnu serióznu štúdiu, ktorou by vedela v Európskej komisii fundovane odôvodniť, že toto je dnešný stav medveďov a takto ho chceme ročne udržiavať v stabilných číslach,“ povedal Taraba. Štúdiu by preto chcel spraviť čo najrýchlejšie a najlacnejšie. Vie si predstaviť, že by sa to dalo pomocou fotopascí s umelou inteligenciou. „Budeme vedieť na 100 štvorcových kilometrov vyrátať počet výskytu medveďov. Pretože umelá inteligencia vie identifikovať, o akého medveďa ide a či už ho zarátala alebo nezarátala,“ priblížil Taraba.

Tvrdí, že Slovensko už kontaktovali najrenomovanejšie softvérové firmy na svete, ktoré by vedeli s identifikáciou medveďov pomôcť. „Myslím si, že je veľmi reálne, že v roku 2025 sa dohodneme s nejakou poprednou IT spoločnosťou,“ poznamenal minister. Taktiež by bol rád, ak by sa popri tom spravilo monitorovanie stavu biotopov.

Taraba zároveň pripomenul, že na Slovensku budú pôsobiť tri zásahové tímy pre medveďa hnedého, a to Západ, Stred a Východ. Taktiež budú zásahové tímy v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry. Pracovať v nich budú zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, ktorí majú povolenia na odstrel medveďov. „Nemá to nijaký ekonomický náklad, ale má to obrovský prínos, lebo ide o národné parky, kde je relatívne vysoký výskyt turistov a potrebujeme tam mať čo najkratší reakčný čas pre problematické medvede,“ skonštatoval vicepremiér.

Medveď podľa Tarabu patrí do slovenskej prírody. Za dôležité považuje budúci rok zlepšiť aj informovanie obyvateľov, ako sa majú správať v oblasti s výskytom medveďa. „Keď ľudia budú individuálne sami chodiť na hríby do najhustejších častí lesa, tak musia rátať s možnosťou, že medveď tam je,“ podotkol.