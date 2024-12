Ministerstvo vnútra chce postaviť novú budovu pre letecký útvar

Okrem administratívnych priestorov by jej súčasťou mal byť aj terminál, v ktorom by boli odbavované vládne lety či zahraničné delegácie prichádzajúce na Slovensko letecky. Vyplýva to z Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035, ktorý už schválila vláda.

„Od roku 2015 sa personál leteckého útvaru presťahoval do blízkej budovy Letových prevádzkových služieb, kde sa nachádza v podnájme. Delegácie a cestujúci sú vybavovaní cez terminál letiska, kde sú odbavovaní aj štandardní cestujúci,“ napísal rezort vnútra v materiáli.

Administratívne priestory, ktoré rezort na bratislavskom letisku má, sú podľa neho od roku 2015 v kapacitne, hygienicky aj staticky nevyhovujúcom stave. Ich rekonštrukcia sa neudiala pre nevysporiadané pozemky. V roku 2022 sa rezortu podarilo vysporiadať všetky pozemky pod svojimi budovami a hangármi na letisku. V materiáli sa uvádza, že plánovaniu výstavby nových priestorov už nič nebráni. Rezort vytypuje vhodné umiestnenie nových priestorov v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR.

Náklady na projekt zatiaľ ministerstvo nevyčíslilo, no rezort počíta v prípade neúspechu s dlhodobo zvýšenými nákladmi na prenajímanie priestorov. Ako v materiáli tiež uviedol, s ohľadom na nájomnú zmluvu nebude mať garancie prístupu na letiskovú plochu či k vlastnej leteckej technike.