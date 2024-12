Susko bilancuje rok 2024: Restoratívna spravodlivosť namiesto represie

Ide najmä o prijatie noviel trestných kódexov alebo zmenu trestnej politiky štátu, čo mali ako jeden zo základných bodov aj v programovom vyhlásení vlády. V rozhovore pre TASR to vyzdvihol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), podľa ktorého novelizácia trestných kódexov splnila účel.

„Podľa môjho názoru novelizácia trestných kódexov splnila účel, ktorý sme si kládli, a to je zásadná zmena trestnoprávnej politiky štátu od represívnej funkcie k restoratívnej, aby hlavným účelom nebolo len samotné trestanie, ale skôr prevychovať páchateľov, aby sa vedeli v nejakom reálnom čase začleniť naspäť do spoločnosti tak, aby už nepáchali recidívu,“ vysvetlil minister. Druhý cieľ podľa neho bol, aby v rámci ukladania trestov prišlo k ich väčšej individualizácii. Sudca má podľa Suska v prvom rade prihliadať pri ukladaní trestu na to, či páchateľ pri ekonomickej trestnej činnosti nahradil škodu. V tejto súvislosti vylúčil medializované informácie o hromadnom prepúšťaní stoviek odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody, ktorým v dôsledku novely zanikla trestnosť.

Rezervy v novele trestných kódexov však minister vidí v aplikačnej praxi. Tie sa však snažia odstrániť napríklad prostredníctvom platformy, v rámci ktorej diskutujú predsedovia trestnoprávnych kolégií jednotlivých krajských súdov aj za prítomnosti zástupcov Najvyššieho súdu SR. „Riešia najmä to, akým spôsobom aplikovať jednotlivé ustanovenia týchto noviel, ktoré vytvárajú alebo vyvolávajú nejaké otázky v aplikačnej praxi. Ak majú sudcovia iný názor, snažia sa tieto názory na aplikačnú prax zjednocovať,“ uviedol Susko.

Za ďalšie úspechy týkajúce sa legislatívnych zámerov minister považuje napríklad novelizáciu Občianskeho zákonníka z hľadiska pomoci spotrebiteľom pri spotrebiteľských zmluvách na splátky či novelizáciu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, pri ktorej sa rozšíril okruh osôb, ktoré môžu požiadať o bezplatnú právnu pomoc. Vyzdvihol napríklad aj prijatie revidovanej koncepcie väzenstva spolu s koncepciou stabilizácie pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ktorej nastavili motivačné nástroje pre to, aby neodchádzali ľudia zo zboru, najmä v dôsledku valorizácie.

„Prijali sme koncepciu stabilizácie personálneho stavu v justícii, v ktorej sa nám podarilo v zásade ako jedinému rezortu navýšiť osobné ohodnotenie alebo ohodnotenie vôbec justičného aparátu, nemyslím sudcov, ale ďalšieho justičného aparátu, či sú to zamestnanci ako súdni tajomníci, súdni zapisovatelia, asistenti, ale aj ostatní (...),“ podotkol minister.