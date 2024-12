Havária autobusu s turistami pri Raftsundete: Polárna žiara v tieni tragédie

K nehode došlo neďaleko prielivu Raftsundet, ktorý oddeľuje od nórskej pevniny súostrovie Lofoty (Lofoten), obľúbenú zimnú destináciu na sledovanie polárnej žiary.

Polícia uviedla, že mnohí z celkovo 58 ľudí v autobuse boli zahraniční turisti. Cestujúci pochádzali z ôsmich krajín – Číny, Francúzska, Holandska, Indie, Južného Sudánu, Malajzie, Nórska a Singapuru.

Niektorých evakuovaných cestujúcich previezli do miestnej školy, pričom troch prepravil do nemocnice vrtuľník. Záchranné práce komplikovalo zlé počasie v regióne so silnými nárazmi vetra.