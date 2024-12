Domáca lekárnička: Na toto pred sviatkami nezabudnite

V domácej lekárničke by počas sviatkov nemali chýbať dlhodobo užívané lieky. Rozhodne by však mala obsahovať aj rôzne ďalšie lieky, rovnako tak obväzy či leukoplasty. Pre TASR to uviedla Margita Vernarcová, vedúca Strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

„Určite by nemali chýbať dlhodobo užívané lieky. Bez ohľadu na to, či sú na srdce, na tlak, na diabetes alebo na akékoľvek iné ochorenie. Tých liekov by sme mali mať dostatočnú zásobu,“ skonštatovala Vernarcová.

Cez sviatky sa možno obrátiť na pohotovosť

Ak si človek dlhodobo užívané lieky zabudne zabezpečiť a zrazu mu dôjdu, netreba mať obavy, ale treba navštíviť ambulanciu pohotovostnej služby. Na tie sa môže obrátiť cez sviatky, keď nie sú dlhšie dostupní všeobecní lekári alebo nie je „na každom rohu“ dostupná lekáreň. Počas sviatkov totiž vždy fungujú len pohotovostné. Ich zoznam je možné nájsť aj na stránke Ministerstva zdravotníctva SR, rovnako tak zoznam Ambulancií pohotovostnej služby.

V domácej lekárničke však počas sviatkov netreba zabúdať ani na lieky proti horúčke, bolesti či alergii. Dobré je mať doma podľa nej taktiež digestívum, lieky na pálenie záhy, na bolesti žalúdka či na kŕče, lebo v prípade napríklad žlčníkového záchvatu nič iné nepomôže.

„Určte by som mala mať okrem týchto liekov zásobu leukoplastov, rýchloplastov a obväzov. Aby som si prípadné drobné poranenia vedela ošetriť doma. Nech nemusím zháňať po susedoch alebo behať po lekárňach,“ pripomenula Vernarcová.