Zlodeji ukradli auto kuriérovi s tovarom za asi 45.000 eur

ZLODEJI ODCUDZILI KURIÉROVI VOZIDLO A UNIKALI S TOVAROM ZA 45 000 € CESTU IM SKRÍŽILA KRAJSKÁ KRIMINÁLKA Pokojná nočná služba sa pre viaceré policajné hliadky zmenila po tom, čo ich operačný dôstojník informoval o unikajúcom odcudzenom vozidle plnom balíkov určených na doručenie. Policajti sa na základe poskytnutých informácií ihneď začali presúvať po trase unikajúceho vozidla zn. Mercedes Sprinter, ktoré bolo odcudzené kuriérovi, počas toho ako v jednej z obcí v okrese Pezinok vykladal zásielky do doručovacieho boxu. Odcudzené vozidlo malo jazdiť v sprievode vozidla zn. Volkswagen. Policajné hliadky našli odcudzené kuriérske vozidlo v blízkosti Slovenského Grobu. Hliadka bratislavskej krajskej kriminálky na základe poznatkov začala prepátravať okolie Chorvátskeho Grobu. Po chvíli spozorovali dve vozidlá, pričom zistili, že jedno z nich je vozidlom, po ktorom je aktuálne vyhlásené pátranie. Policajti služobným cestným vozidlom skrížili týmto vozidlám cestu. Následne po ich zastavení policajti našli aj odcudzené balíky. Zároveň bolo zistené, že podozriví muži už previezli časť odcudzených balíkov do jedného z rodinných domov. Lustráciou v informačných systémoch policajti odhalili, že vozidlo Volkswagen, na ktorom unikali je v pátraní a jeho vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do novembra 2029. Druhý podozrivý bol podrobený orientačnému testu na drogy, ktorý skončil s pozitívnym výsledkom na metamfetamín a amfetamín. Obaja podozriví boli obmedzení na osobnej slobode. V rámci vyšetrovania bola vykonaná domová prehliadka, v rámci ktorej boli zaistená ďalšia časť odcudzených balíkov. Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie 34-ročnému Jánovi Š. a 41-ročnému Róbertovi N. pre trestný čin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. Obvinení svojím konaním spôsobili odcudzením vozidla škodu vo výške 21 000 € a odcudzením tovaru vo výške približne 45 000 €.