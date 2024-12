Skauti v sobotu roznesú vlakmi betlehemské svetlo do vyše 300 staníc a zastávok

„V sobotu vypravíme 26 spojení, ktoré zastavia vo viac ako 300 železničných staniciach a zastávkach, kde si plamienok môže verejnosť odpáliť od našich skautov,“ spresnil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Prvé vlakové spojenie s betlehemským svetlom odštartuje o 7.52 h z Bratislavy. Posledné dorazí o 20.05 h do Medzilaboriec. Bližšie informácie o vlakoch s betlehemským svetlom možno nájsť na webe www.betlehemskesvetlo.sk. Skautské posádky cez deň precestujú cez 2300 kilometrov. Odhadujú, že odpália stovky sviečok a lampášov.

Na vlakových staniciach budú čakať aj ďalší skauti s lampášmi. „Betlehemské svetlo budú až do Štedrého dňa roznášať v jednotlivých mestách a dedinách, do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov, na sv. omše alebo ho doručia k ľuďom priamo domov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc,“ avizoval koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák, s tým, že sa roznesie aj do obcí, ktoré nemajú vlakové spojenie.