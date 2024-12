Depaul Slovensko bude opäť fungovať v špeciálnom vianočnom režime

Mimoriadne náročné pre nich sú vianočné sviatky. Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova, bude aj tento rok pre nich fungovať v špeciálnom vianočnom režime.

„Vianoce pre mnohých symbolizujú návrat domov a čas s blízkymi. Pre ľudí bez domova sú tieto dni náročné. Počas dňa sa nemajú kde zohriať. Nemajú blízkych, ku ktorým by sa mohli vrátiť. Chceme im preto dopriať atmosféru blízkosti, sviatočné jedlo a byť tu pre nich aj prostredníctvom spoločného času, rozhovorov a malých darčekov,“ hovorí riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.

Zariadenia neziskovej organizácie tak budú, ako každý rok, k dispozícii v špeciálnom režime.

Nocľaháreň sv. Vincenta bude od 24. do 26. decembra a taktiež 1. januára 2025 otvorená aj počas dňa. Na Štedrý deň sa bude podávať kapustnica a ryba so šalátom, po večeri bude sv. omša. Útulok sv. Lujzy bude fungovať bez zmeny, teda 24 hodín denne. Na Štedrý večer bude v útulku spoločná sviatočná večera za jedným stolom a sv. omša. Atmosféru dotvorí v oboch zaradeniach aj premietanie vianočných filmov.

V Ošetrovni sv. Alžbety a nízkoprahovom dennom centre budú 24. decembra doobeda podávať ľuďom na ulici kapustnicu. Počas 25. a 26. decembra budú otvorené od 14.30 do 18.30. Na Silvestra však budú zatvorené, svoje brány otvoria opäť 1. januára.

„Klientov, ktorí bývajú prostredníctvom nášho Integračného programu bývania, v týchto dňoch navštevujú sociálni pracovníci. Spoločne pečú koláčiky, zdobia interiér, každého klienta obdarujú malým darčekom. Začiatky v bývaní po rokoch na ulici bývajú emočne náročné,“ podotýka Kákoš s tým, že v zime taktiež posilňujú terénnu službu.

Pripomína zároveň, že pomôcť môžu aj samotní ľudia. Ak uvidia človeka na ulici, stačí sa spýtať, či nepotrebuje pomoc. Ponúknuť mu môžu teplé oblečenie, čaj či deku alebo ho nasmerovať napríklad do nocľahárne. Darovať môžu aj sviatočné jedlo, ktoré môžu priniesť do Nocľahárne sv. Vincenta denne od 8.00 do 18.00 h. Taktiež majú možnosť zapojiť sa do symbolickej adopcie postele alebo finančne, prostredníctvom pravidelného mesačného alebo jednorazového daru, podporiť sociálne služby organizácie.