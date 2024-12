Vystrčil: Zo spoločnosti mizne spokojnosť, jej stav je ale lepší než nálada ľudí

Napriek preukázateľným úspechom sa z českej spoločnosti vytráca životná spokojnosť a klesá dôvera vo fungovanie štátu. Stav českej spoločnosti je ale lepší než jej nálada. Vo svojom koncoročnom prejave to v pondelok povedal predseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Poukázal v ňom aj na mladých a ženy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Napriek všetkým schopnostiam a úspechom cítim, že sa zo spoločnosti postupne nejako vytráca životná spokojnosť. Cítim, že dôvera v inštitúcie a fungovanie nášho štátu klesá. Naša situácia je vlastne lepšia než naša nálada,“ povedal Vystrčil.

Chyby by podľa neho mali politici hľadať najmä u seba. Mali by viac konať, presadzovať potrebné zmeny, svoje kroky vysvetľovať a zrozumiteľne argumentovať. „Nekonečne dlho sa dohadujeme namiesto toho, aby sme riešili konkrétne problémy. Výsledkom je potom silnejúca nedôvera v demokraciu a náš parlamentný systém, a to rozhodne nie je dobre,“ podotkol.

Pred atmosférou strachu a neznášanlivosti, ktorú podľa Vystrčila v spoločnosti vyvolávajú niektorí populisti a extrémisti, by sa mali ľudia brániť tým, že spolu budú viac komunikovať. Želá si, aby nielen mladí načúvali starším, ale aj starší oveľa pozornejšie a s väčším rešpektom počúvali mladších, ktorí by mali svoje problémy trpezlivo vysvetľovať. „Potrebujeme poznať váš názor a rozumieť vášmu vnímaniu sveta. A nie je to pre nás vždy úplne jednoduché,“ povedal šéf Senátu.

„Ešte jednej veci nerozumiem - prečo sa ako spoločnosť viac nesnažíme vytvoriť lepšie podmienky na profesijné uplatnenie žien. Boli by sme si bližšie a významne by to zvýšilo našu konkurencieschopnosť a v dôsledku aj výkonnosť v mnohých odboroch vrátane politiky,“ myslí si Vystrčil.

Za dôležité označil aj to, aby ľudia dokázali uznať chybu, omyl a ospravedlniť sa. „Nie je ľahké vcítiť sa do situácie iného človeka, ale napriek tomu sa o to, prosím, neprestávajme pokúšať,“ dodal predseda hornej komory českého parlamentu.

Za dátum svojho prejavu si zvolil 18. december, pretože v tento deň sa pred 28 rokmi uskutočnila prvá schôdza českého Senátu. Prvýkrát svoj tradičný prejav v tento deň predniesol vlani, predtým to robil 1. januára, pretože bývalý prezident Miloš Zeman prerušil prezidentskú tradíciu novoročných prejavov a mával takzvané „vianočné posolstvá“.