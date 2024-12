KDH: Zdroje na platy učiteľov možno nájsť v balíku na dotovanie cien energií

Zvýšenie platov v budúcom roku o desať percent a zavedenie platového automatu žiadajú učitelia právom. Zdroje na sľubované, ale nesplnené zvýšenie platov mohla vláda nájsť v balíku na plošné dotovanie cien energií. Ak by bola pomoc na energie adresná, ostali by peniaze na lepšie mzdy pre učiteľov. Opozičné KDH to uviedlo v reakcii na vyhlásenú štrajkovú pohotovosť školských odborárov.

Vyššiu životnú úroveň a hospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku zabezpečia podľa KDH iba lepšie pripravení a vzdelaní podnikatelia a zamestnanci. Na to je podľa opozičného hnutia potrebné výrazne posilniť vzdelávanie a prípravu na povolanie.

„Ak chceme, aby práca v školstve bola atraktívna, aby do škôl prichádzalo viac talentovaných tvorivých učiteľov, aby nám nechýbali učitelia matematiky, prírodovedných predmetov, informatiky, cudzích jazykov, majstri odborných predmetov..., je zvyšovanie ich platov nevyhnutnosťou,“ vysvetlili kresťanskí demokrati.

Podľa KDH je uvedených desať percent zvýšenia platov len začiatok dlhej cesty, aby sa na pedagogických fakultách nemusel robiť nábor, ale výber. „Dnes musíme hovoriť nielen o zlepšení, ale vôbec o udržateľnosti školstva, v súčasnosti nám chýba 1400 učiteľov a prognóza je 2000 chýbajúcich učiteľov,“ konštatovalo KDH.

Odborový zväz školstva vyhlásil v utorok (17. 12.) štrajkovú pohotovosť. Chce zdôrazniť pretrvávajúcu nespokojnosť s financovaním slovenského školstva a potvrdiť odhodlanie zamestnancov presadzovať požiadavky odborárov aj prostredníctvom nátlakových aktivít vrátane štrajku. Školskí odborári naďalej trvajú aj na ďalších požiadavkách týkajúcich sa odmeňovania pracovníkov v školstve a ich tarifných tabuliek. Okrem iného žiadajú aj zjednotiť financovanie všetkých zamestnancov regionálneho školstva priamo z rozpočtu ministerstva školstva či umožnenie rozdeliť obsah vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe na ročníky.