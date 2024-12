Na Slovensku vznikne päť nových zásahových tímov pre medveďa hnedého

Z toho tri budú priamo na Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR, a to Západ, Stred a Východ. Dve budú v Tatranskom národnom parku (TANAP) a Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT). Do konca budúceho roka majú pribudnúť zásahové tímy Muráň, Poloniny a Fatra. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.

„Hlavnou výhodou zriadenia zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch je, že zamestnanci správ národných parkov poznajú vlastnícke pomery, užívateľské vzťahy, miestne prírodné podmienky a spolupracujú s okresnými úradmi v kompetenčnom území národného parku. Vymedzená pôsobnosť samostatného zásahového tímu zefektívni koordináciu všetkých zapojených zložiek,“ priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Zriadením týchto tímov sa má tiež zlepšiť komunikácia so samosprávami, chovateľmi hospodárskych zvierat či užívateľmi poľovných revírov.

Doterajších päť zásahových tímov Sever, Juh, Západ, Podpoľanie a Ponitrie nahradia tri nové tímy - Západ, Stred a Východ.

Zásahový tím Západ bude pôsobiť v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, Šaľa, Topoľčany, Bytča.

V okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom bude zásahový tím Stred. Zásahový tím Východ bude mať pôsobnosť v okresoch Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov.

Zásahový tím TANAP bude mať na starosti okresy Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V okresoch Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Poprad bude Zásahový tím NAPANT.

„Súčasný stav personálnych kapacít zásahových tímov je 30 zamestnancov ŠOP. Päť zamestnancov bude k 1. januáru 2025 delimitovaných zo ŠOP. Správa TANAP-u bude mať vytvorený zásahový tím pre medveďa hnedého zo šiestich vlastných zamestnancov,“ vysvetlil rezort. Správa NAPANT-u bude mať podľa neho vytvorený zásahový z piatich delimitovaných zamestnancov ŠOP.

TANAP má v súčasnosti na prácu tímu služobné vozidlá, techniku na plašenie a usmrtenie, pozorovaciu, komunikačnú a dokumentačnú techniku aj osobné ochranné pracovné prostriedky. Správa Národného parku Nízke Tatry disponuje služobnými vozidlami, pozorovacou, komunikačnou a dokumentačnou technikou a tiež osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. „V priebehu roka 2025 bude správam národných parkov delimitovaná ďalšia nevyhnutná technika a prostriedky súvisiace s činnosťou zásahových tímov zo ŠOP,“ deklarovalo MŽP.

Tento rok bolo k 16. decembru 1981 hlásení o škodách, stretoch a výskyte medveďa. Vlani bolo 1644 hlásení.