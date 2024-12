Zomrel český šéfkuchár známy z televíznych obrazoviek

Vo veku 80 rokov zomrel významný český šéfkuchár Pavel Pospíšil. Bol prvým Čechom, ktorý získal prestížnu michelinskú hviezdu. Známy bol aj vďaka účinkovaniu v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. Účinkoval aj vo vianočnom špeciále relácie Ano, šéfe! Zdeňka Pohlreicha. Podľa správ jeho priateľov a známych Pospíšil zomrel v nedeľu (18.12.), informuje portál Aktuality.sk.

Slovenskí diváci Pospíšila poznali najmä z relácie RTVS Tajomstvo mojej kuchyne, kde spolupracoval s herečkou Kamilou Magálovou. Magálová ho opisuje ako vzácneho priateľa a kulinárskeho umelca, ktorý jej bude veľmi chýbať. “Budem navždy spomínať a ďakovať mu za spoločných prekrásnych 11 rokov! Keď tam hore navaríš niečo mimoriadne, ako obyčajne, rada príjmem tvoje pozvanie,“ uviedla pre Aktuality.sk Kamila Magálová. Herečka v roku 2021 priznala, že jedným z dôvodov ukončenia moderovania bol aj zdravotný stav šéfkuchára.

Pavel Pospíšil študoval na hotelovej škole v Piešťanoch a v minulosti médiám priznal, že chcel pôvodne študovať maľovanie. Jeho otec však rozhodol, že bude pracovať v reštaurácii. Medzi jeho ďalšie úspechy patrí reštaurácia Merkurius, ktorá získala 17 bodov od Gault-Millau, 4 F od Feinschmecker a 4 vidličky Aral. Okrem toho sa reštaurácia dostala medzi 20 najlepších reštaurácií v Nemecku.

Na Pospíšila spomína aj Hotel Jánošík v Liptovskom Mikuláši. „Nikdy nezabudneme…Ďakujeme za všetko,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti.

Šéfkuchára si pripomenula aj someliérka Patrícia Bačová. „Svet gastronómie opustil Pavel Pospíšil, úžasný šéfkuchár, prvý český držiteľ michelinskej hviezdy. Vyštudoval na Slovensku, na Hotelovej škole v Piešťanoch. Som vďačná, že som sa s ním mohla stretnúť, viesť príjemný rozhovor a vychutnať si jeho skvelé jedlá. Česť jeho pamiatke!“ uviedla.

Rozlúčil sa s ním aj kuchár Peter Bracho: „Je to už 12 rokov, čo som si mohol prvýkrát skúsiť variť vo výnimočnej kuchyni so skutočnými profesionálmi, ktorí vedia ako sa to robí. Bola to veľmi náročná skúška života, ale pritom aj tá najlepšia škola, akú som mohol dostať. Úcta k surovinám, kolegom, úcta a pokora k nášmu nádherného remeslu. Som veľmi rád, že som sa s ním tento rok ešte raz stretol a dal si s ním obed a pohár vína a pekne poďakoval za to, že ma nasmeroval správnym smerom. Robiť naše remeslo poctivo, vážiť si ho a variť zo pre ľudí. Ďakujem šéfe, česť vašej pamiatke.“