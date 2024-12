PS: Vrtuľníky, ktoré chce kúpiť rezort obrany, nie sú na podporu pechoty stavané

Podľa podpredsedu hnutia a poslanca Národnej rady SR Tomáša Valáška tieto vrtuľníky na podporu pozemného boja a pechoty nie sú stavané. Pre tento účel by podľa neho boli lepšie vrtuľníky Viper. Valášek to uviedol na tlačovej konferencii v reakcii na vyhlásenie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o nákupe vrtuľníkov.

„Žiadna iná členská krajina Severoatlantickej aliancie nepoužíva Blackhawky na podporu pozemných ozbrojených síl v operáciách. Rakúsko a Portugalsko ich nemajú ani len vyzbrojené. Jediné vyzbrojené Blackhawky, ktoré sme našli v aliancii, sú tie americké, a to je len na podporu špeciálnych síl len v situácii, že neletia do hustej nepriateľom osídlenej oblasti, kde ich sleduje neviem koľko radarov,“ uviedol Valášek. V opozičnom hnutí majú podľa neho podozrenie, že ich minister Kaliňák chce kúpiť len preto, že si predsavzal, že vrtuľníky kúpi od tejto firmy.

Poslanec zároveň poukázal, že vrtuľníky Blackhawk boli v minulosti už používané. Im konkurujúce stroje Viper, ktoré mohol minister rovnako kúpiť a na ktoré mal ponuku, sú síce tiež staršie, no neboli používané. Po svojej životnosti by tak podľa Valáška mohli byť opätovne modernizované a ich životnosť by sa dala predĺžiť. Pri oboch strojoch aktuálna modernizácia zaručuje životnosť 8000 letových hodín.

Predstavitelia hnutia kritizovali aj spôsob obstarávania inej vojenskej techniky na rezorte obrany. Minister Kaliňák podľa spolupracovníka PS v oblasti obrany Petra Bátora „nakupuje ako zbesilý“. Poukázal, že ministerstvo chce napríklad kúpiť menšie dopravné lietadlá, do ktorých si bežný vojak nesadne. Vadí mu, že v nákupoch zároveň nie je systém a peniaze z rozpočtu ministerstva odchádzajú aj na projekty iných rezortov. Poslanec Valášek dodal, že štát by mal mať dlhodobú koncepciu rozvoja ozbrojených síl tak, ako to majú iné krajiny.

Minister obrany Robert Kaliňák v utorok na tlačovej konferencii informoval, že rezort by chcel kúpiť staršie modernizované vrtuľníky Blackhawk. Okrem podpory vojska by sa mohli podieľať na záchranných prácach či na hasení požiarov. Kaliňák pred časom informoval, že rezort má ponuku na stroje Blackhawk za 150 miliónov eur bez zbraňových systémov, aj rovnaký počet strojov Viper za asi 550 miliónov so zbraňami. Z Kaliňákových utorkových vyjadrení vyplýva, že Blackhawky by mala dodať spoločnosť českého zbrojára Jaroslava Strnada.