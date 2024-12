PS volá po predčasných voľbách: Premiér sa vyhovára, tvrdí Šimečka

Kritizujú premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za nečinnosť. Odmietajú jeho argument, že sa nechce dostať do rozhovorov so zdravotníkmi, keďže je v konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.

„Predseda vlády má slúžiť každý deň ľuďom na Slovensku a v tejto chvíli pacientom, ktorí žijú v neistote z toho, či dostanú zdravotnú starostlivosť. A keď premiér Fico 14 rokov svojej vlády alebo svojich vlád zanedbával zdravotníctvo, tak aspoň v tomto krízovom momente mohol zabrať. Ako som povedal, považujem za nehorázne, ak v tomto momente necháva celé ťažké vyjednávania na ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD), ktorý, povedzme si pravdu, je neskúsený a je tam slabé dva mesiace,“ poznamenal poslanec Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Michal Šimečka.

Skritizoval argument premiéra, pre ktorý sa nechce zapájať do rokovaní. Poukázal na to, že lekári zachraňujú životy denne tisíckam ľudí. Apeloval, aby sa v prípade, že Fico nemá záujem riešiť problémy ľudí, otvorila otázka predčasných parlamentných volieb.

Spolu s poslancom Oskarom Dvořákom (PS) upozornili na to, že situácia v zdravotníctve môže ešte eskalovať. Dvořák hovoril o podávaní výpovedí z nadčasových služieb. „Viaceré nemocnice, veľké nemocnice na Slovensku, tak nevedia zabezpečiť už teraz regulárne fungovanie počas sviatkov alebo počas noci,“ podotkol. Obáva sa, že čím dlhšie sa neuzavrie dohoda, tým budú výpovede z nadčasových služieb pribúdať.

Predstavitelia PS zároveň upozornili aj na situáciu v školstve. Označili ju za kritickú. Vyjadrili podporu školským odborárom, ktorí v utorok vyhlásili štrajkovú pohotovosť. „Už je naozaj čas na hlasnejšie formy protestu a hlavne je čas, aby vláda konečne konala. (...) Hrozí nám, že to dopadne ako v zdravotníctve, že čoskoro už nebude mať kto učiť,“ povedala poslankyňa parlamentu Tina Gažovičová (PS).

Premiér v utorok deklaroval, že riešenie situácie v zdravotníctve v súvislosti s výpoveďami lekárov je na ministrovi zdravotníctva. Zdôraznil, že on sám je v téme zdravotníkov v „hlbokom“ konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Minister má Ficovu plnú podporu.

Výpovede podalo vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom. Urobili tak na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.

Šaško tvrdí, že s Lekárskym odborovým združením po pondelkovom (16. 12.) rokovaní identifikovali päť-šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. Aj odborári tvrdia, že robia všetko preto, aby sa dohodli čo najskôr.