Výpovede z nadčasov sú podľa LOZ reakciou lekárov na mediálne vyjadrenia Šaška

Rovnako tiež na prijatie legislatívy súvisiacej so zabezpečením dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý týždeň podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Visolajský si myslí, že výpovede lekárov budú pribúdať. Podľa jeho informácií už výpovede zo služieb podávajú aj sestry. Uviedol to pred pondelkovým rokovaním odvetvovej tripartity na pôde rezortu zdravotníctva.

Aktuálne podľa LOZ podalo výpovede z nadčasov približne 1000 lekárov. „Obávam sa, že bude viac lekárov, ktorí vypovedajú nadčasy. Teraz mám informáciu, že sa pridávajú už aj sestry, ktoré vypovedajú nadčasové hodiny. Zopakujem, že je to kríza, ktorá sa dá vyriešiť len tu za rokovacím stolom. Na dohodu potrebujete dvoch. A preto nechápem, prečo minister robí takéto široké stretnutia s deviatimi, desiatimi účastníkmi,“ povedal šéf lekárskych odborárov.

Odmieta vyjadrenia ministra, ktorý tvrdí, že väčšina podmienok lekárskych odborárov je splnená. „To, že pán minister nám povie, že on to pokladá za splnené, lebo sľúbil, že budúci rok sa to bude plniť, to nie je splnená požiadavka,“ vysvetlil. Zdôraznil, že nejde o nové požiadavky a že všetky sú splniteľné do konca roka. Nevyhnutné však podľa neho bude, aby do konca mesiaca zasadol parlament. Z Visolajského slov zároveň vyplýva, že LOZ naďalej trvá aj na požiadavke platov. „My máme platy v zmluvách, my žiadame dodržaný zákon, ktorý tu garantuje mzdy 15 zdravotným profesiám tak, ako to bolo dohodnuté,“ pripomenul.

Minister zdravotníctva zvolal na pondelkové popoludnie mimoriadne zasadnutie sektorovej tripartity. Verí, že výsledkom stretnutia bude dohoda na kompromise s LOZ. Lekárski odborári žiadajú rokovanie v užšom formáte.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.