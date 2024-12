Slovenská tajná služba monitorovala ruské a čínske spravodajské aktivity

Rusko pokračovalo v záujme o získavanie informácií z prostredia ozbrojených síl SR, ministerstva obrany a NATO, najmä v súvislosti s poskytovaním pomoci Ukrajine. Čína sa zameriavala na spoluprácu v akademickom sektore, predovšetkým v oblasti prírodných a technických vied.

„Napriek výraznému počiatočnému efektu opatrení prijatých SR po ruskej invázii na Ukrajinu sa ruské spravodajské služby novej situácii prispôsobili a obnovili svoje aktivity,“ uvádza správa SIS. Ruské aktivity sa týkali zberu chránených a citlivých informácií z politickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti. V jednom prípade vyústili zistenia SIS do vyhostenia spravodajského dôstojníka ruskej rozviedky SVR. SIS tiež navrhla zamedzenie vstupu na územie SR občanovi Ruskej federácie, ktorý mal víza napriek zákazu vstupu do schengenského priestoru.

SIS na Slovensku nezaznamenala zo strany ruských služieb agresívne operácie, ako likvidačné misie či sabotáže. Naopak, Čína využívala na šírenie svojho vplyvu lobingové aktivity významnej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá konala skryto a mimo oficiálnych rokovaní so štátnymi organizáciami. Čína tiež oslovovala slovenské vzdelávacie inštitúcie s ponukami na spoluprácu s cieľom získania finančných či technických prostriedkov.

Vo výročnej správe SIS sa hovorí aj o hybridných hrozbách . Rusko sa zameriavalo na získavanie informácií o pomoci Ukrajine a účinnosti opatrení prijatých v súvislosti so západnými sankciami . Paralelne šírilo naratívy podporujúce sympatie verejnosti k ruskej kultúre a politike. Čínski aktéri v menšej miere podporovali naratívy Ruska a zaujímali sa o aspekty vojenskej pomoci Ukrajine.

Bezpečnosť volieb do NR SR

V súvislosti s predčasnými voľbami do NR SR v septembri 2023 SIS nezaznamenala fenomény alebo udalosti, ktoré by potvrdzovali systematický pokus cudzej moci zasiahnuť do volebných procesov na Slovensku.