Danko: Dohoda s lekármi nevyrieši systémové problémy zdravotníctva

V diskusii STVR Sobotné dialógy to uviedol predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko.

„Problém zdravotníctva je dlhodobý, nemáme centrálny nákup liekov, jednotné ceny rôznych úkonov, nemáme jednotný prístup k zdravotným poisťovniam ani definovanú mapu pacienta, ak sa stane úraz,“ upozornil Danko. „Tieto problémy nevyrieši dohoda s lekármi na platoch,“ dodal.

SNS podľa Danka nebude iniciovať vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi zdravotníctva SR Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) v prípade, že k dohode s lekármi nedôjde. „Čo to pomôže Slovensku,“ pýta sa. Naopak, vidí v ministrovi človeka s potenciálom riešiť komplexné problémy v sektore. „Ja vidím, že je to chlapec, ktorý má odvahu robiť reformy, môže mať šancu konečne niečo urobiť so zdravotníctvom,“ dodal Danko.

Opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za to, ako „expresne rýchlo“ podpísal zákon reagujúci na hrozbu výpovedí prostredníctvom možného vyhlásenia mimoriadnej situácie. Grendel v tomto postupe vidí Pellegriniho pretrvávajúcu príslušnosť k strane Hlas-SD. „Ak by ministrom nebol nominant Hlasu, neverím, že by bol takto rýchlo zákon podpísaný,“ uviedol Grendel.

Dodal, že opozícia v parlamente intenzívne koordinovala svoje kroky, aby návrh zákona neprešiel. Návrh považuje za nespravodlivé, cynické a represívne riešenie. „Musí na tom byť širšia dohoda, možno taká bude, možno nie,“ vysvetlil v súvislosti s otázkou, či sa opozícia obráti na Ústavný súd.

Diskutujúci sa vyjadrili aj k zahraničnopolitickým otázkam, ako napríklad k obave z migračnej vlny po prípadnom zvrhnutí režimu Bašára Asada v Sýrii. Grendel pripustil, že riziko existuje. „Treba sa na to pripraviť, je to otázka ochrany schengenu, pripravenosti bezpečnostných zložiek,“ poznamenal. Danko zdôraznil, že kľúčovou otázkou je ochrana vonkajšej schengenskej hranice. „Ak nebude dostatočná, nepomôžu ani opatrenia vo vnútri členských krajín,“ dodal.

Danko tiež vyjadril názor, že rusko-ukrajinský konflikt by mohol byť vyriešený prostredníctvom vytvorenia demilitarizovanej zóny, podobne ako na Cypre. Myslí si, že Rusi neopustia územia na východe Ukrajiny, ktoré dobyli. „Zastavenie vojny majú v rukách ruský prezident Vladimir Putin a novozvolený šéf americkej administratívy Donald Trump,“ uviedol Danko. Grendel pripustil očakávania od Trumpovho nástupu v tejto otázke.

Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k výzve šéfa NATO Marka Rutteho, aby členské krajiny zvýšili výdavky na obranu na tri percentá HDP. Danko s touto iniciatívou nesúhlasí. „Zbrojenie nikdy neviedlo k mieru,“ upozornil. Grendel však zdôraznil, že zvýšenie výdavkov na obranu je otázkou priorít každého štátu.