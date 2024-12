Lulu preložili z JIS, zverejnil video z prechádzky po nemocničnej chodbe

Podľa predstaviteľa prezidentskej kancelárie Lula je teraz v polointenzívnom liečebnom režime. Znamená to, že ho lekári monitorujú v pravidelných intervaloch.

„Prosím, buďte pokojní. Cítim sa silný. Prechádzam sa po chodbách, veľa sa tu rozprávam, dobre jem a čoskoro budem pripravený vrátiť sa domov a pokračovať v práci a starostlivosti o každú brazílsku rodinu,“ napísal prezident Lula na sieť X spolu s videom z nemocnice. Už predtým lekári avizovali, že dve tohtotýždňové operácie mozgu - prvá núdzová v utorok a menšia doplnková vo štvrtok - nebudú mať vplyv na jeho kognitívne funkcie.

Podľa lekára Marcosa Stavaleho je riziko, že by 79-ročného prezidenta opäť postihlo krvácanie do mozgu, štatisticky zanedbateľné. Z nemocnice by ho mali prepustiť v pondelok alebo utorok.

Lekári tento týždeň obmedzili návštevy u Lulu len na rodinných príslušníkov. Napriek tomu podľa ministrov vykonával niektoré povinnosti, napríklad elektronicky podpisoval dokumenty. Časť jeho pracovných povinností prevzal viceprezident Geraldo Alckmin, ktorý v utorok prijal aj slovenského premiéra Roberta Fica.