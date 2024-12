Súd nevzal dvoch policajtov obvinených z marenia spravodlivosti do väzby

Prokurátor žiadal väzobné stíhanie z dôvodu elektronickej komunikácie medzi spoluobvinenými. Obhajoba to za dôvod na väzbu nepovažuje.

„Z toho, čo bolo vyhlásené, podľa môjho počutia a porozumenia jednoznačne vyplývajú dve veci, že vedenie trestného stíhania je v tejto fáze nedôvodné. Voči pánovi M. absolútne nedôvodné, pretože za ten skutok je stíhaný už v inom konaní, tak, ako sme tvrdili od začiatku, a voči pánovi D. to je nedôvodné takisto, pretože to nie je preukázané v dostatočnej miere na to, aby bolo vznesené obvinenie,“ uviedol advokát Peter Kubina.

Dvojicu policajtov obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z trestného činu marenia spravodlivosti. Obaja boli zároveň obmedzení na osobnej slobode, neskôr boli sudcom pre prípravné konanie prepustení zo zadržania na slobodu. Prokurátor proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť. Navrhoval im tzv. kolúznu väzbu pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených.

Skutku sa mali dopustiť ešte počas pôsobenia v bývalej Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Obhajca obvinených považuje trestné stíhanie za nedôvodné. Okrem policajtov vyšetrovateľ obvinil aj civilnú osobu, rovnako z trestného činu marenia spravodlivosti.