Hnutie Slovensko navrhuje pre poslancov testovanie na alkohol a drogy

Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ predkladajú do parlamentu návrh, podľa ktorého by sa musel podrobiť skúške na alkohol alebo drogy poslanec aj iný ústavný činiteľ, ktorý v rokovacej sále javí známky požitia alkoholu či drog. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

Predsedajúci schôdze alebo jeden poslanecký klub by mohol v pléne navrhnúť podrobenie sa testu, ak by predpokladal, že poslanec, minister alebo iný ústavný činiteľ, ktorý sa nachádza v rokovacej sále parlamentu, je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo drog. Skúšku by mali urobiť policajti, ktorí sa nachádzajú v budove parlamentu.

Opoziční poslanci zároveň navrhujú aj zmenu rokovacieho poriadku NR SR, podľa ktorej by bolo zakázané vnášať do rokovacej sály alkohol a drogy. „Nie je normálne, aby sme od ľudí chceli, aby rešpektovali zákony, keď vidia, že tie zákony navrhujú, obhajujú, prijímajú, hlasujú za ne ľudia, ktorí sú evidentne pod vplyvom alkoholu,“ zdôraznil Matovič.