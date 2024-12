Šutaj Eštok: Rezort vnútra do konca roka podpíše s odborármi kolektívnu zmluvu

DNES - 12:57

Ministerstvo vnútra SR do konca roka s policajnými odborármi podpíše kolektívnu zmluvu. Stihnúť by to chcelo do 20. decembra, respektíve do 26. decembra. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vo štvrtok vyhlásil na tlačovej konferencii.

„Kolektívna zmluva, ktorá bude hovoriť aj o platových podmienkach policajtov na budúci rok a o ďalších veciach, tento dokument bude podpísaný do konca roka,“ uviedol minister. Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák vyhlásil, že spoločne s ministrom by v roku 2025 chceli opätovne zaviesť nariadenie o kariérnom raste, ktoré zrušilo bývalé vedenie rezortu. Nariadenie podľa neho stanoví pre policajtov jasný kariérny postup.