Kultúrny štrajk bude pokračovať aj v ďalšom období protestnými aktivitami

„Bolo to jednomyseľné rozhodnutie účastníkov pondelkového (9. 12.) stretnutia kultúrnej obce, ktoré sa konalo v Žiline,“ uviedla Mišíková. Dodala, že na žilinskom stretnutí dostala platforma Otvorená kultúra mandát naďalej koordinovať aktivity Kultúrneho štrajku protestujúceho voči politicko-mocenským zásahom do kultúry zo strany súčasného vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR pod vedením Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Mišíková takisto deklarovala, že požiadavkou Kultúrneho štrajku naďalej ostáva odvolanie ministerky i generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu. „V rámci dlhodobého cieľu hnutia Kultúrneho štrajku sa budeme usilovať o prienik tém obrany kultúry do povedomia širokej verejnosti a vytvorenia akčného plánu pre kultúry sektor, ten chceme prezentovať na začiatku budúceho roka,“ dodala.

Jej kolegovia na brífingu informovali o vyvrcholení protestnej akcie Slovenská kultúrna pochodeň, ktorá sa začala 17. apríla v Humennom a prenášala symbolickú pochodeň za budúcnosť slovenskej kultúry z východu krajiny až do Bratislavy. V hlavnom meste akcia vyvrcholí vo štvrtok (12. 12.) protestným pochodom, ktorý bude zavŕšený koncertom na Námestí slobody.

Člen Otvorenej kultúry Marek Kundlák spresnil, že protestný pochod sa začína o 18.00 h , pričom sa jeho účastníci presunú z Námestia SNP na Námestie Slobody. Zaznie na ňom aj „protestná nota“ vytvorená tými, ktorí si prinesú dychový nástroj. „Protestná nota bude akýmsi alarmom, varovaním, že devastácia kultúry sa týka nás všetkých,“ uviedol Kundlák.

Na Námestí slobody sa odohrá Koncert za budúcnosť kultúry, ktorý sa zrealizuje aj v spolupráci s festivalom Pohoda. Šéf Pohody Michal Kaščák v tejto súvislosti upozornil, že na koncerte vystúpia interpreti rôznych žánrov, medzi nimi budú napríklad Puding pani Elvisovej, Vec, Denis Bango, takisto Pavol Habera s Jurajom Tatárom, z Česka príde Michael Kocáb. „Výber interpretov rešpektuje rôznorodosť žánrov a pohľadov na svet, všetky však zároveň spája zhoda na tom, že chceme žiť v kultúrnej krajine,“ uviedol Kaščák.

Platforma Otvorená kultúra spolu s hnutím Kultúrny štrajk požaduje odborné a kompetentné riadenie rezortu kultúry, zastavenie politických zásahov do kultúry vrátane neodôvodnených personálnych zmien v kultúrnych inštitúciách. Stavia sa proti ideologicky motivovanej cenzúre a požaduje tiež stabilizáciu sektora.