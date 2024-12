Opozícia hovorí o potrebe predčasných volieb, kritizuje chaos v parlamente

Ďalší prípad neúspešného hlasovania ukazuje, že vládna koalícia nevie vládnuť, prijímať zákony a speje k rozkladu. Skonštatovali to opoziční lídri v reakcii na to, že sa pri utorkovom hlasovaní o jednej z vládnych noviel neprezentoval dostatok poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný.

„Je to typický príklad rozkladu vládnej koalície,“ povedal novinárom šéf KDH Milan Majerský. „Hlas zrejme sleduje kroky SNS, čiže nerebeluje iba SNS, ale už aj Hlas. Očakávam, že v novom roku sa bude vládna koalícia rútiť do rozpadu,“ dodal. Predpokladá, že na jeseň by mohli byť predčasné voľby.

Líder opozičného PS Michal Šimečka pripomenul, že ľudia si nezaslúžia mať vládu, ktorá nevie nájsť 76 poslancov na svoje vlastné návrhy, a preto treba ísť do predčasných volieb. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič označil dianie v parlamente za chaos, kde každý v koalícii niekoho vydiera.

Podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) pripomenula, že sporný pozmeňujúci návrh nekonzultoval poslanec Richard Glück (Smer-SD) ani so šéfom výboru Jánom Ferenčákom (Hlas-SD) a ani s koaličnými partnermi. Myslí si, že cieľom návrhu je urobiť z výboru len akúsi „hodinu otázok“, aby vládni predstavitelia chodili na výbor čítať vopred pripravené stanoviská a nebudú viac odpovedať na otázky členov výboru.

Parlament sa v utorok zasekol pri hlasovaní o vládnej novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Nová legislatíva má meniť aj spôsob fungovania európskeho výboru. Cez pozmeňujúci návrh to chce zaviesť poslanec Glück. Zaviesť sa má možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť. S touto úpravou nesúhlasil okrem opozície ani šéf výboru pre európske záležitosti Ferenčák. Pri hlasovaní sa spolu s ďalšími dvoma poslancami Hlasu-SD neprezentoval.