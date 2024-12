Nehoda na D2: Diaľnica je neprejazdná, polícia vyslala odkaz

Aktualizované o 9:02

Diaľnica D2 v smere z Bratislavy do Malaciek pred výjazdom do mestskej časti Lamač je už plne prejazdná. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

V utorok skoro ráno tam došlo k prevráteniu kamióna. Zelená vlna STVR a ďalšie dopravné aplikácie hlásia pre nehodu kolóny.

V bratislavskej Petržalke treba počítať s kolónami na všetkých hlavných ťahoch. Vodiči si v kolóne postoja tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Zdržia sa tam asi 15 minút. Dvadsaťminútová kolóna je v bratislavskej Rači na Púchovskej ulici smerom do centra. Nehoda je hlásená aj v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra.