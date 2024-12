PS: Represia situáciu v zdravotníctve zhorší, vláda lekárov vyháňa do zahraničia

Uviedlo to hnutie PS v reakcii na nedeľňajší krok vlády, ktorá schválila doplnenie definície mimoriadnej situácie aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a tiež povinnosť zdravotníkov poskytovať v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie takúto starostlivosť.

„Teraz sa vyhráža trestami tým, ktorí v často nedôstojných podmienkach a s obrovským nasadením zachraňujú zdravie nás všetkých. Takýto prístup jednoznačne odmietame,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka, narážajúc na ďalšie legislatívne úpravy, ktoré zavádzajú aj sankcie.

Opozičná strana kritizuje aj fakt, že priamo s lekármi nediskutuje predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Spochybňuje úprimnosť snahy vlády dohodnúť sa s lekárskymi odborármi. „Ak by to vláda s rokovaniami myslela vážne, k takémuto zastrašovaniu by nepristúpila. Majú ešte niekoľko týždňov na to, aby našli dohodu,“ povedal poslanec Oskar Dvořák (PS). Podľa neho krok vlády posilní chuť zdravotníkov odísť do zahraničia.

Vláda v nedeľu schválila legislatívne úpravy, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede.

Poukázal na to, že mimoriadna situácia sa má týkať konkrétnych okresov, verí však, že sa napokon vyhlasovať nebude a k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ) príde. Pripomenul, že väčšina požiadaviek odborárov je splnená alebo sa plní, vrátane tých najvážnejších. Je presvedčený, že ak naozaj nejde len o platy, na výpovede nie je dôvod.