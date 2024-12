Glück: Zmeny vo fungovaní vojenských záloh sú dobrý nápad

Glück to vyhlásil po piatkovom neverejnom rokovaní výboru, na ktorom minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zmeny poslancom prezentoval.

„Očakávam, aký bude o to záujem, ako poznám ministra Kaliňáka, tak sa mu k tomu podarí urobiť veľmi dobrú regrutačnú kampaň,“ myslí si Glück. Záujemca o projekt sa doň bude môcť zapojiť obetovaním dvoch týždňov svojej dovolenky a ďalšieho voľného času, najmä víkendov, ročne. Za absolvovanie výcviku dostane 3000 eur. Glück avizoval, že mladí predstavitelia strany Smer-SD sa do programu plánujú zapojiť, aby tak išli príkladom.

Opozičný poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že v pláne ministra obrany je veľa dobrých nápadov. Zálohy by podľa neho boli rozčlenené do troch častí. Krúpa podotkol, že sa informácie o nákladoch na projekt nedozvedeli. Pripomenul, že vycvičení ľudia musia mať k dispozícii aj techniku.

Poslanec NR SR Samuel Migaľ (Hlas-SD) si myslí, že žandári, ktorí by mali byť po novom jednou zo zložiek záloh, sú veľmi dobrým nápadom. Zriadenie takejto vojenskej policajnej zložky by podľa neho mohlo pomôcť vyriešiť problémy s personálnou situáciou v Policajnom zbore. Ako dodal, medzi ozbrojenými zložkami štátu by mala existovať symbióza.

Minister obrany Kaliňák zámer zmeniť fungovanie armádnych záloh prezentoval už viackrát, naposledy vo štvrtok (5. 12.) na tlačovej konferencii, kde uviedol základné predstavy o projekte.