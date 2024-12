Polícia zverejnila zábery z telovej kamery zo zadržania 42-ročného vodiča pri D2

AUTENTICKÉ ZÁBERY Z TELOVEJ KAMERY: VODIČ LEXUSU POLICAJTOM UNIKAL PO DIAĽNICI, PO POLI, CEZ LES .. NO NEÚSPEŠNE Hliadka policajtov bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky prijala včera krátko pred 13.00h informáciu o prenasledovaní vozidla zn. Lexus, ktorého vodič nerešpektuje výzvy hliadky obvodného oddelenia a uniká vo vysokej rýchlosti po diaľnici D2. PMJčkári sa pripojili k prenasledovaniu vozidla zo starého mesta smerom na diaľnicu, pričom vodič na opakované výzvy na zastavenie nereagoval. V úseku 43,6 km diaľnice D2 v smere z Bratislavy vodič s vozidlom zastavil na krajnici, vystúpil z vozidla a začal unikať cez pole do blízkeho lesa. Policajti za ním začali utekať a v lesnom porastu muža dobehli a obmedzili na osobnej slobode. Vo vozidle sa zároveň nachádzala aj 28-ročná žena. Policajti mužovi v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. nasadili putá, a následne spozorovali, že sa správa neštandardne. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža previezla do jednej z nemocníc kde sa podrobil toxikologickému vyšetreniu, ktoré preukázalo prítomnosť viacerých omamných a psychotropných látok v tele. 42-ročný vodič bol následne obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov. Vyvodením trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe sa zaoberajú v súčasnosti policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. Akonáhle to situácia umožní, k prípadu poskytneme viac informácií.