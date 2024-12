Danko: Novely o športe sa posunú o týždeň, minister bude rokovať s Migaľom

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) bude podľa jeho slov ďalej rokovať s poslancom Samuelom Migaľom (Hlas-SD), ktorý mal voči návrhu výhrady. Danko podľa svojich slov nateraz ustúpi, no myslí si, že poslanec by nemal blokovať vládne návrhy.

„Odblokujeme parlament, presunieme to ešte o týždeň, minister bude Migaľa opäť počúvať, ja už asi nie, pretože to sú stovky ľudí a stovky hodín prác,“ povedal Danko na tlačovej konferencii. Nechce blokovať vládu pre tieto nezhody, no za normálnych okolností by podľa neho nemal poslanec blokovať vládny návrh, ktorý už prešiel pripomienkami a pracovalo na ňom množstvo ľudí. Migaľ podľa neho vidí šancu v krehkej väčšine koaličných poslancov a využíva ju. Zopakoval, že jeho postoj je hrubým porušením koaličnej zmluvy.

Danko pripomenul, že zákony sa pripravovali mesiace a 60 miliónov eur má ísť od nového roka do výstavby športovísk. Čakal, že Migaľ vo štvrtok návrhy podporí. „Nemali sme problém zvýšiť kontrolné mechanizmy, pustiť úniu miest, zástupcov VÚC. No dozvedeli sme sa, že Migaľ trvá na ďalších pripomienkach,“ doplnil.

Keketi pripomenul, že v stredu (4. 12.) rokoval s Migaľom, ako spriechodniť aspoň jeden z týchto zákonov, a bol akceptovaný kompromis. Informoval preto vedenie Hlasu-SD, že sa našiel kompromis. „Nevieme všetky požiadavky poslanca Migaľa za 24 hodín realizovať,“ pripomenul. „Je to naviazané aj na správny súd, ktorý má byť zriadený pod Slovenským olympijským a športovým výborom, kde teda žiadal zastúpenie športovcov,“ dodal.

Poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ sa minulý týždeň aj počas štvrtka pred hlasovaním o novele zákona o športe a novele zákona o Fonde na podporu športu neprezentoval a preto chýbal dostatok poslancov na schválenie zákonov. Namietal, že má k zákonom pripomienky.

Migaľ tvrdí, že jeho zásadnou prioritou je tvorba nezávislého rozhodcovského orgánu pred slovenským olympijským výborom pre rozhodovanie sporov športovcov. „To je práve aj dôkaz toho, že Dankovi v celej tejto kauze alebo kauzičke nejde o nič iné iba o peniaze a športovci sú uňho až na poslednom mieste,“ reagoval vo štvrtok na Danka. Viaceré kroky šéfa SNS kritizoval. Hovoril, že jeho postoju pri hlasovaní predchádzali aj debaty za zatvorenými dverami. Tvrdí, že sa chcel podieľať na kreovaní legislatívy. „Nebolo mi to umožnené,“ podotkol. Ocenil zároveň, že s Keketim sa dá pragmaticky rozprávať a prebiehajú rokovania.