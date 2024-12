SHMÚ i dopravné servisy upozorňujú na poľadovicu

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologických ústav (SHMÚ), ktorý pre okresy v tejto časti východného Slovenska vydal výstrahu pred poľadovicou 1. stupňa, platná je do 10.00 h.

Na poľadovicu upozorňuje aj Stellacentrum v aktuálnych informáciách z ciest. Približuje, že sa tvorí v Žiline a okolí. „Hmla je v lokalitách Šahy, Sekule, Myjava, Dunajská Streda a Levice,“ dodáva Stellacentrum o ďalšom riziku na cestách.

Zelená vlna STVR informuje o tom, že v Piešťanoch pri autobusovej stanici smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. „Úsek je neprejazdný,“ uvádza. Oznamuje aj to, že v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa tvoria kolóny a zdržanie dosahuje 50 minút.