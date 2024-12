Šutaj Eštok považuje plánovanú cestu Danka do Moskvy za vydupanú

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) považuje plánovanú cestu predsedu SNS a podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka do Moskvy za vydupanú. Nemá informácie o tom, že by s Dankom pocestovali členovia strany Hlas.

„Zahraničnú politiku dnes tvorí predseda vlády, prezident, minister zahraničných vecí a ministerka hospodárstva, možno ešte predseda parlamentu, ktorí ju vedia aj ovplyvňovať. Delegácia v takomto zložení mi dáva zmysel, že vie niečo vyrokovať, ovplyvniť, či už z hľadiska zahraničných vzťahov alebo biznisu,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Poukázal na to, že vojna na Ukrajine sa raz skončí a každá krajina bude chcieť potom obnoviť vzťahy s Ruskom. Slovensko je podľa ministra závislé od nerastných surovín, a preto rokovania s Rusmi po vojenskom konflikte dávajú zmysel. „Dávajú zmysel aj počas tohto obdobia, ak to bude mať zmysel pre SR, ale musia to robiť tí kľúčoví stakeholderi,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Danko na sociálnej sieti potvrdil, že v januári pocestuje spolu s ďalšími predstaviteľmi do ruskej Moskvy, aby pomohli Slovensku.