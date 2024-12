Obhajca Petra Kažimíra tvrdí, že sudca nerešpektuje stanovisko Najvyššieho súdu SR o premlčaní

Mularčík tvrdí, že pokračovaním v trestnom konaní po vydaní tohto stanoviska je postup sudcu neočakávaný a neštandardný. Tým zdôvodnil aj to, prečo na poslednom hlavnom pojednávaní 29. novembra obhajoba nepokračovala v záverečných rečiach. Mularčík o tom informoval na utorkovej tlačovej besede.

Mularčík pripomenul aj podanie námietky zaujatosti voči sudcovi, ktorou by sa podľa neho mal zaoberať. Jej dôvody opätovne bližšie nešpecifikoval. Tiež sa odvolával na informácie z prostredia „médií a právnických kruhov“, podľa ktorých by sa sudca mohol v tejto veci obrátiť na Európsky súdny dvor s prejudiciálnou otázkou „ak by prípad súvisel s protiprávnym konaním vo veci DPH, či by sa takéto konanie týkalo finančných záujmov EÚ“, uviedol.

„Celú úvahu o prejudiciálnej otázke považujem za zvrátenú. Ak by niekto chcel riešiť prejudiciálne otázky v Luxemburgu na Európskom súdnom dvore, bolo by to len predlžovanie konania o dlhé mesiace, možno aj roky,“ konštatoval s tým, že nič jednoznačne nepreukazuje, že by Peter Kažimír mal niečo spoločné s neoprávnenými žiadosťami o vyplatenie DPH či poškodzovaním finančných záujmov Európskej únie. Mularčík nevidí dôvod na položenie prejudiciálnej otázky aj preto, lebo opodstatnené nároky dotknutých spoločností vyhodnotil NS SR.

Obhajca zopakoval aj to, že svedecké výpovede Lenky Wittenbergerovej a Daniela Čecha sa vôbec nezhodujú s výpoveďou korunného svedka Františka Imreczeho. Sudcovi Cisarikovi opätovne vytkol vydanie trestného rozkazu voči Petrovi Kažimírovi. „Sudca má vydať trestný rozkaz, iba ak skutkový stav je dôkladne preukázaný, v tomto prípade to neplatilo,“ doplnil Mularčík.