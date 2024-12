Zdravotne znevýhodnení sú podľa PS pre vládu neviditeľní, kritizuje nedostatky

„Za posledný rok sme podali niekoľko návrhov zákonov, ktoré priamo reagujú na potreby zdravotne znevýhodnených. Patrí medzi ne právo na nepretržitý sprievod v nemocnici a ambulancii či umožnenie overovania listín aj v domácnosti,“ uviedla poslankyňa hnutia a členka Výboru NR SR pre sociálne veci Veronika Veslárová.

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) upozornila na to, že deti so zdravotným znevýhodnením často nie sú prijaté do spádových škôl, čo je podľa nej v rozpore so zákonom. Riešením je podľa PS umožniť rodičom kontaktovať školy tri roky pred nástupom ich dieťaťa, aby bol jeho nástup pripravený.

Európska únia sa podľa poslankyne Európskeho parlamentu Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej (PS) snaží situáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením zlepšovať. „Napríklad len pred pár mesiacmi schválil europarlament jednotné európske preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz, čo odstráni mnoho bariér naprieč členskými krajinami,“ uviedla.