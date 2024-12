Prezident: Ľudia s hendikepom v realite narážajú na mnohé bariéry

3. december - MEDZINÁRODNÝ DEŇ OSôB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dnes spúšťa už 3. ročník kampane AJ MY SME TU. Ďakujeme, že sa zapojil pán prezident Peter Pellegrini. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví spoluobčania. Počas najbližších dní - až do 10. decembra budeme postupne uverejňovať videá so želaniami rôznych osobností, ktorí sú spätí s ľuďmi so zdravotným postihnutím, alebo sami majú nejaký druh zdravotného postihnutia. Pridať sa do kampane môže ktokoľvek. Stačí od 3. do 10. decembra 2024 nakrútiť krátke video so želaním pre ľudí so zdravotným postihnutím a zverejniť ho na Facebooku alebo Instagrame s hashtagmi: #ajmysmetu #mdozp2024 #idpd2024 (International Day of Persons with Disabilities) Prosíme v poste označiť aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sme videá mohli zdieľať. Facebook: fb.com/komisar.sk a na instagrame instagram.com/komisar_zp