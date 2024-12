Na znovuotvorenie Chrámu Matky Božej v Paríži bude dozerať 6000 policajtov

S odvolaním sa policajného prefekta hlavného mesta Laurenta Nuñeza o tom informoval spravodajský web France Info.

Na znovuotvorení Chrámu Matky Božej po jej rozsiahlej päť rokov trvajúcej renovácii po ničivom požiari z roku 2019 sa očakáva okolo 50 hláv štátov a vlád - vrátane zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Nuñez zopakoval, že aj keď neexistuje „jasná hrozba“ špecificky zameraná na podujatia spojené s Notre-Dame, konajú sa v kontexte „veľmi vysokej úrovne teroristickej hrozby“.

Zmobilizovaní budú preto vojaci zo systému Sentinel a boj proti dronom bude podriadený armáde. Počas soboty a nedele bude povolaná aj riečna brigáda policajného riaditeľstva, ako aj elitná zásahová jednotka BRI s ostreľovačmi.

Vstup na ostrov Île de la Cité, kde sa katedrála nachádza, bude zakázaný - s výnimkou hostí a poskytovateľov služieb. Od stredy začnú platiť aj prvé dopravné obmedzenia.

Na nábrežiach ľavého brehu Seiny budú v sobotu pripravené miesta pre 40.000 ľudí, kapacita pre pozvaných vo vnútri katedrály je obmedzená na 3000 osôb.

Vzhľadom na očakávaný veľký záujem o návštevu katedrály po jej slávnostnom znovuotvorení bol vytvorený online rezervačný systém, ktorý záujemcom umožní užiť si prehliadku v optimálnych podmienkach a vyhnúť sa dlhému čakaniu na vstup pred katedrálou.

Kým od 8. do 15. decembra bude katedrála pre širokú verejnosť otvorená od 15:30 h SEČ do 20:00 h SEČ, od 16. decembra už bude možno zavítať do nej v čase obvyklom pred renováciou: v pracovné dní od 07:49 h do 19:00 h (vo štvrtky vždy do 22:00 h) a cez víkendy od 08:15 h do 19:30 h.