Pri nočnej nehode na Záhorí prišiel o život muž

Vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel autom do protismeru a ďalej do priekopy. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších zistení vodič z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom plynulo do protismernej časti vozovky v smere na obec Pernek a ďalej do ľavej priekopy. Tu prešiel ponad odtokový kanál, čím sa vozidlo dostalo do rotácie a následne došlo k jeho prevráteniu,“ ozrejmili policajti. Vodič podľa ich slov utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. „K zraneniu iných osôb na mieste nehody neprišlo,“ dodali.

Polícia v tejto súvislosti aj vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky apeluje na vodičov, aby na cestách zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam. „Základným pravidlom ostáva, neponáhľať sa. V takomto počasí, na klzkej vozovke, hrozí nebezpečenstvo šmyku,“ upozornila polícia.