Hrabko: Ak sa parlament nemá stále zasekávať, musí zasiahnuť premiér

Ak sa práca parlamentu nemá permanentne "zasekávať" pre neuznášaniaschopnosť pléna, mal by premiér Robert Fico (Smer-SD), ako predseda najsilnejšej strany vládnej koalície, zvýšiť svoje úsilie pri hľadaní poslaneckej podpory. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Koalícia, ktorá má k dispozícii 76 hlasov, by podľa neho síce mohla malou novelou rokovacieho poriadku znížiť počet povinných hlasovaní o uznášaniachopnosti, a tým si mierne zjednodušiť úlohu pri organizovaní práce parlamentu, následne by však mohla naraziť napríklad na Ústavnom súde.

Reálnym riešením je preto podľa publicistu zvýšenie koaličnej podpory v parlamente tak, aby výsledok hlasovania nezávisel od jedného poslanca. „Niektorý koaličný poslanec sa zle vyspí, tak si povie, že nejde do roboty. Alebo že to dneska zablokuje, lebo neprešiel nejaký jeho návrh. Takto sa vládnuť nemá a hlavne nedá,“ konštatoval Hrabko.

Na vyhlásenie poslancov okolo Rudolfa Huliaka, že trvajú na obsadení ministerstva životného prostredia, Hrabko reagoval, že v skutočnosti nevedia, či by prezident SR Peter Pellegrini bol vôbec ochotný Huliaka do tejto funkcie vymenovať. Pripomenul, že Pellegriniho predchodkyňa, Zuzana Čaputová, to urobiť odmietla.

Keďže poslanci okolo Huliaka už nemajú veľký potenciál prebojovať sa znova do Národnej rady SR, podľa Hrabka zrejme nebudú podporovať možnosť predčasných volieb. „Ak vláda pôjde podľa toho, ako je napísané programové vyhlásenie, tak by nemal byť problém. Ale treba s nimi rokovať. Vidíme, že sa nerokuje a nerokuje sa ani s inými. Len čo sa jeden koaličný poslanec zle vyspí, zablokuje parlament, a to je z dlhodobého hľadiska neúnosná situácia,“ povedal.

Na margo telefonátu premiéra Fica s nastupujúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom o pohľadoch na ukrajinský konflikt Hrabko skonštatoval, že bol výsledkom dohody aparátu budúceho prezidenta USA so zástupcami slovenskej strany. „Nemáme k dispozícii dostatok informácií, aby sme to mohli komplexne hodnotiť,“ poznamenal.

Rozhodnutie premiéra Fica prijať pozvanie ruskej strany na účasť na oficiálnych oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom 9. mája 2025 v Moskve Hrabko hodnotil slovami, že veľa bude závisieť od toho, v akom kontexte oslavy prebehnú. Či bude stále v plnej sile pokračovať vojenský konflikt na Ukrajine, bude sa rokovať o prímerí, alebo to už bude obdobie pokoja zbraní. „Je veľa faktorov, ktoré sa do mája 2025 môžu zmeniť,“ upozornil Hrabko.

O pokračujúcich rokovaniach medzi ministerstvom zdravotníctva a Lekárskym odborovým združením publicista skonštatoval, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. S názorom, že lekári v podobe výpovedí použili neadekvátne silný nástroj na vybojovanie relatívne malej platovej výhody, nesúhlasí. „O tie peniaze nejde. Ako to ja čítam, lekárom ide o to, aby sa s memorandom konečne začalo niečo robiť,“ povedal. Predpokladá, že k nejakej dohode napokon príde. „Pre koho bude výhodnejšia a pre koho menej, to v tejto chvíli neviem. Skôr sa obávam toho, že sa dohoda potom nebude plniť,“ podotkol Hrabko.