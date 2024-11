Zomrela hviezda amerického Broadwaya, zahrala si aj v oceňovanom seriáli

Vo veku 98 rokov zomrela v nedeľu 24. novembra americká divadelná herečka Helen Gallagherová, známa aj vďaka účinkovaniu v seriáli Ryan's Hope. Informoval o tom výkonný a umelecký riaditeľ newyorského štúdia Herbert Berghof Studio, kde Gallagherová pôsobila ako učiteľka. Správu priniesol portál New York Post.

We have lost a Broadway and TV star Helen Gallagher, Tony winning actress also known for ABC soap opera Ryan’s Hope pic.twitter.com/W8efnxM2LG — kevin jones (@kdjonesfla) November 26, 2024

Gallagherová bola dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Tony Awards, ktoré sa každoročne odovzdáva hercom z Broadwaya. Prvú cenu získala v roku 1952 za rolu Gladys Bumpsovej v hre Pal Joey, tú druhú v roku 1971 za hru No, No, Nanette, v ktorej si zahrala Lucille Earlyovú. Za stvárnenie tejto postavy získala aj ocenenie Drama Desk Award.

Herečka účinkovala na Broadwayi takmer celých 50 rokov, svoju poslednú rolu stvárnila v muzikáli 70, Girls, 70 v roku 2000. Úspech však zaznamenala aj na televíznych obrazovkách, keď si zahrala v americkom seriáli Ryan's Hope, ktorý sa natáčal v rokoch 1975 až 1989.

Ryan's Hope zobrazuje príbeh írskej katolíckej rodiny Ryanovcov, ktorá vlastní hostinec v New Yorku. V seriáli sú vykreslené sny a ambície každej z postáv vrátane Maeve Ryanovej, ktorú stvárnila práve Helen Gallagherová. Za túto rolu získala 5 nominácií na cenu Daytime Emmy Awards, z ktorých tri aj vyhrala.

#OnThisDay, Ryan's Hope (1975-1989) starring Kate Mulgrew, Bernard Barrow and Helen Gallagher, premiered on July 7, 1975, 49 years ago on ABC #RyansHope pic.twitter.com/qzaBwvKjVk — Town and Country Web Soap (@bredrew2) July 7, 2024

„Seriál Ryan's Hope bol najlepší,“ uviedla Gallagherová v rozhovore s magazínom RyansBarOnline v roku 1997. „Po prvé, bol to polhodinový program – krásne obsadený a krásne napísaný. Veľakrát bol nudný, ale spravidla veľmi zaujímavý – ľudia sa sústredili a usilovali.“ Herečka dokonca označila Ryan's Hope za najlepšie napísanú telenovelu.

Gallagherová sa neskôr objavila aj v ďalších seriáloch vrátane All My Children a One Life to Live. Zahrala si aj vo filmoch ako Strangers When We Meet a Roseland, neskôr pôsobila ako pedagogička v Herbert Berghof Studio v New Yorku.