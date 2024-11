Smútok v českej kultúre: Zomrela významná pražská osobnosť

Vo veku 51 rokov zomrela v utorok (26. 11.) významná osobnosť pražskej kultúry, jeden z organizátorov koncertov v Lucerna Music Bare a klube Futurum Kamil Šír. Na Facebooku o tom informoval Lucerna Music Bar.

„Včera náhle zomrel náš Kamil,“ písalo vedenie klubu v príspevku zverejnenom v stredu (27. 11.). „Mimoriadny človek s veľkým srdcom a otvorenou náručou. Miloval hudbu, a promotérstvo bola jeho vášeň a životná misia,“ uviedol klub.

Šír stál takisto za letným programom festivalu Prague Oper Air a festivalu Rock for Churchill. Ako informuje magazín Headliner, len týždeň pred úmrtím sa mu narodilo dieťa. Bližšie okolnosti jeho úmrtia nie sú známe. „Kamčo, kamarát, bola to s tebou jazda a my ti moc ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou. Maj sa tam krásne,“ rozlúčili sa organizátorom kolegovia.

Ako informuje Headliner, Šír sa na hudobnej scéne profesionálne pohyboval vyše 20 rokov. Do Lucerna Music Baru a klubu Futurum priviedol mnoho domácich aj zahraničných hudobných hostí, a ako majiteľ spoločnosti Red Triangle sa postaral o vystúpenia Parov Stelar, Queens of the Stone Age alebo Pixies v Česku.

So Šírom sa na sociálnych sieťach rozlúčili aj viaceré osobnosti z hudobnej brandže. Robert Vlček z koncertnej agentúry Conspiracy ho opisuje ako „človeka so zlatým srdcom, človeka, ktorý mohol obrazne robiť reklamu na vlastnosti ako ústretovosť, spoľahlivosť, poctivosť a férovosť“.

„Obklopený veľkou a skvelou rodinou, ako tou pokrvnou, tak tou hudobnou, odpočívaj v pokoji, Kamil. Budeš navždy v našich srdciach. Svet už teraz nie je to, čo býval, nemôžem tomu uveriť,“ priznal hudobník Tomáš Konůpka, vystupujúci pod prezývkou IKON.

Headliner dodáva, že Šír sa počas života stránil kontaktu s médiami, a v šoubiznise pôsobil skôr zo zákulisia.