Ľudia by sa mohli domáhať odškodnenia pokút za priestupky počas pandémie

Vyplýva to z návrhu vládneho zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami, ktorý plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunulo do druhého čítania.

„Oprávnená osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie protipandemických opatrení zavedených z dôvodu COVID-19, a to v období od 12. marca 2020 od 6.00 h do 15. septembra 2023 do 6.00 h, má možnosť požiadať o odškodnenie predstavujúce sumu zaplatenej pokuty, respektíve jej časti. Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané. Zákon však obmedzuje uplatnenie si takéhoto práva na odškodnenie do 31. augusta 2025,“ ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Legislatíva podľa jeho slov reflektuje nález Ústavného súdu SR aj zistenia verejného ochrancu práv súvisiace s nedodržaním zákonného postupu zo strany štátu. Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2025.