Ficov telefonát s Trumpom: Takto reagoval Pellegrini

Prezident SR Peter Pellegrini nemá informácie o obsahu rozhovoru medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a nastávajúcim prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom. Pellegrini to uviedol počas tlačovej konferencie v Trenčíne. Prezident si je istý, že o obsahu telefonátu ho premiér bude informovať.

„Je správne, že komunikuje s človekom, ktorý bude na čele svetovej veľmoci, ktorá bude mať zásadný vplyv na vývoj tak na ukrajinskom fronte, ale aj celkovo, v prípade obchodnej vojny s Európskou úniou,“ myslí si Pellegrini.

S budúcim prezidentom Trumpom je podľa neho potrebné hovoriť o viacerých témach, najmä ekonomických. Podotkol, že s ním hovorili aj iní európski lídri.

Fico v stredu informoval, že s Trumpom telefonoval a rozprával sa s ním najmä o vojne na Ukrajine, ale aj o trestných stíhaniach či atentátoch.

Či premiér pôjde na oslavy do Moskvy, ukáže až čas, tvrdí Pellegrini

Či predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pôjde na oslavy skončenia druhej svetovej vojny do Moskvy, ukáže podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho až čas, je to však jeho právo. Hlava štátu to vyhlásila počas tlačovej konferencie v Trenčíne.

„On tento svoj záujem prejavuje už dlhodobo, je to jeho legitímne právo, ja ho komentovať nebudem. Ešte tam nie je a do 9. mája je ešte veľmi ďaleko. Uvidíme nakoniec, ako to všetko dopadne,“ vyhlásil prezident.

Pellegrini zároveň poznamenal, že pri medializovanom zámere podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) ísť na pracovnú cestu do Ruska má rozhodujúce slovo podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Myslí si, že ak sa raz vzťahy s Ruskou federáciou majú po skončení vojny na Ukrajine obnoviť, mali by byť návštevy na úrovni, ktoré dokážu niečo vybaviť a dohodnúť. Všetky ostatné návštevy sú podľa neho zbytočné.