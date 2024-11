Vláda schválila dohodu s Brazíliou o spolupráci v oblasti obrany

„Dohoda predpokladá vytvorenie spoločného pracovného výboru pre vojensko-technickú spoluprácu v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu, ktorý bude poverený úlohou koordinácie prác súvisiacich s vykonávaním spolupráce v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu s cieľom podporiť a rozvíjať obranný priemysel. Takáto spolupráca bude zahŕňať oblasti výskumu a vývoja, logistickej podpory, obranných technológií a procesov akvizície výrobkov obranného priemyslu a služieb,“ napísalo Ministerstvo obrany SR v materiáli.

Dohodu podľa svojich slov rezort pripravoval v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Brazília bude so Slovenskom spolupracovať najmä v oblastiach ako podpora rozvoja a vykonávanie spoločných výskumných, vývojových a výrobných programov v oblasti obrany či výmenou odborných informácií.

Dohoda nahradí protokol o porozumení medzi krajinami z roku 1997, ktorého platnosť ukončuje. Uzatvára sa na dobu neurčitú a platiť začne približne dva mesiace po prijatí a podpise dohody na oboch stranách.

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Topoľčiankach vyhlásil, že dohoda medzi vládami krajín je prvým krokom pre lepšiu obrannú spoluprácu. Brazília podľa neho vyrába lietadlo, o ktoré by Slovensko mohlo mať záujem. Naopak, Brazília by mohla mať záujem o slovenské húfnice. „Počas nadchádzajúcej cesty pána premiéra v Brazílii by sme mohli podpísať nejaké memorandum, ktoré bude znamenať nejaký začiatok diskusií o tom, že či áno, či nie, či tie podmienky budú pre nás vyhovujúce,“ vyhlásil Kaliňák.