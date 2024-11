SaS vyzvala vládu, aby stiahla novelu, ktorou robí z mimovládok lobistov

„Keď vládna koalícia zistila, že mimovládne organizácie nemôžu označovať za zahraničných agentov, prišli s návrhom, že ich budú označovať za lobistov. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa snažia ovplyvňovať činnosť verejných orgánov a politikov, sa budú musieť registrovať ako lobisti a poskytovať výkazy o svojej činnosti vrátane podrobných informácií o stretnutiach,“ priblížil poslanec Ondrej Dostál (SaS). Dodal, že hoci je téma lobingu legitímna, potrebný je komplexný zákon. „Optimálne formou vládneho návrhu zákona, ktorý prejde pripomienkovým konaním, a nie ako poslanecký návrh prilepený k inému zákonu,“ doplnil.

Nová právna úprava by mala podľa Dostála zahŕňať všetky subjekty, ktoré sa snažia ovplyvňovať verejných činiteľov, teda nielen mimovládne organizácie, ale aj súkromné firmy, profesijné združenia, lobistické agentúry, odbory či cirkvi. Súčasný návrh je preto podľa neho absurdný a definícia lobingu v ňom je veľmi nejasná. Nepozdáva sa mu, že zahŕňa aj nepriame ovplyvňovanie verejných funkcionárov, čo môže znamenať aj písanie článkov, statusy na sociálnych sieťach či e-maily poslancom.

Mimovládne organizácie podľa SaS nie sú len pomocníkmi v sociálnej oblasti, ale aj strážcami demokracie a právneho štátu. „Pripomínajú, keď štát začína porušovať princípy demokratickej správy vecí verejných. Ich práca je nevyhnutná, aby sme ako spoločnosť chránili hodnoty demokracie a právneho štátu. Akékoľvek snahy obmedziť občiansku spoločnosť sú útokom na každého z nás,“ skonštatovala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

Zámer regulácie lobingu pre mimovládky je súčasťou pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Reguláciou lobingu vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa má zabezpečiť podľa predkladateľov vyvážené etické prostredie. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť. V prípade nedodržania tzv. povinností transparentnosti by mala hroziť pokuta do 1000 eur, prípadne až do 10.000 eur či zrušenie organizácie.