Ostrý odkaz Rózsu kritikom: Ja tú hymnu nerobím pre vás!

Hudobník Oskar Rózsa, ktorého ministerstvo kultúry poverilo zložením nového aranžmánu hymny Slovenskej republiky, sa prihovoril svojim kritikom. Urobil tak vo videu, ktoré pravdepodobne nahral v Londýne.

Z príspevkov zverejnených na sociálnej sieti Telegram je zrejmé, že Rózsa sa v Londýne spolu so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Lukášom Machalom stretol s Danielom Bombicom, známym aj pod prezývkou Danny Kollár, na ktorého sú podľa portálu Aktuality.sk aktuálne vydané tri zatykače.

„Toto video je určené všetkým zúfalcom, ktorých žlč v ich krvnom obehu pení natoľko, že nie sú schopní žiadnych racionálnych reakcií, sú schopní urážať, ohovárať a drístať absolútne nezmysly,“ uviedol Rózsa vo videu, v ktorom sedí po boku Lukáša Machalu.

Hoci hudobník oponentov priamo nepomenoval, vyzval ich, aby ho neoznačovali za neofašistu. Na margo novej úpravy hymny Rózsa uviedol, že ho nezaujíma, či ju kritici budú počúvať.

„Počúvajte si ozembuch verziu koľko chcete, počúvajte si ako chcete, počúvajte Katarziu, počúvajte Dorotu Nvotovú, krásnu hudbu vašu, krásnu liberálnu dúhovú, mňa to vôbec nezaujíma. Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna,“ uviedol Rózsa.

Podľa hudobníka je nová verzia hymny určená „inej skupine ľudí“. „Váš čas sa radikálne kráti,“ odkázal Rózsa.

Reagovali politici aj Nvotová

Na vyjadrenia Oskara Rózsu následne reagovali viacerí politici aj samotná Dorota Nvotová, ktorú vo videu menovite spomenul. „Oskar, skoro som na to skočila. Že to v dobrej vôli robíš ako hymnu pre všetkých. Tak by to totiž malo byť, keďže sa na ňu všetci skladáme. Hymnu robíš za naše peniaze, a teda pre nás všetkých,“ odkázala hudobníčka a súčasná členka mimoparlamentnej strany Demokrati Nvotová.

Na Rózsu reagovala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, bývalá poslankyňa SaS a neskôr aj členka europarlamentu: „Vy nám nemôžete zobrať štátnu hymnu, Oskar. Ale my môžeme odmietnuť vašu bomb(ic)ovú verziu. Napríklad pri nej nevstaneme,“ uviedla.

Kritikou nešetril ani líder najsilnejšej opozičnej strany Michal Šimečka: „Dnešné slová pána Rózsu považujem za neprijateľné znevažovanie štátneho symbolu. Odkazuje, že nová hymna "nie je pre vás" - teda že nepatrí Slovákom a Slovenkám, ktorí ho kritizujú alebo majú iný názor. Tým dokázal, že bol úplne nevhodným kandidátom na úpravy hymny,“ tvrdí Šimečka.

Rózsa na kritiku Šimečku reagoval, že „nepochopil“, čo predtým vo videu uvádzal. Podľa hudobníka mnohí ešte pred vypočutím novej verzie hymny ju označovali za „hnedú“ alebo „zelenú“.

„Moje vyjadrenie spočíva v tom, že pre všetkých tých, ktorí odmietajú z akýchkoľvek – či už politických alebo pocitových alebo názorových dôvodov čo i len dať šancu na vypočutie novej úpravy štátnej hymny, je tu nepreberné množstvo verzií starých,“ bránil sa Rózsa, pričom vymenoval niekoľko starších verzií podoby štátnej hymny.