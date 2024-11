Havária lietadla v Litve nemusí byť nehodou, pripustila Baerbocková

„Teraz si musíme vážne položiť otázku, či to bola nehoda, alebo či to bol ďalší hybridný incident,“ povedala šéfka nemeckej diplomacie na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Taliansku v narážke na nedávne prerušenie káblov v Baltskom mori, ktoré viacerí západní predstavitelia označili za možnú sabotáž.

Baerbocková pripomenula, že v nedávnej minulosti sa v Európe vyskytlo viacero hybridných útokov na jednotlivcov a infraštruktúru, či už pod vodou alebo na pevnine.

Termín „hybridný“ sa bežne používa na označenie útokov, ktoré nevyužívajú konvenčné vojenské postupy. Ide napríklad o sabotáže na infraštruktúru alebo kybernetické útoky. Európske krajiny používajú slovné spojenie „hybridné útoky“ oveľa častejšie od februára 2022, keď ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Označujú takto konanie, o ktorom sa domnievajú, že jeho pôvodcom je Rusko.

Video footage via Lithuanian National Television gives further perspective of this morning's crash of DHL flight QY5960 whilst on approach to Vilnius International Airport.https://t.co/nr0nuzaPvt#Vilnius #DHLVilnius #VilniusAirport #AvGeek pic.twitter.com/VlQoPO6RrP