Mobilný operátor hlási výpadky, fungovať nemusí internet ani televízia

Mobilný operátor Orange informuje o výpadku niektorých služieb, ktorý v niekoľkých obciach prebieha už počas pondelka, ďalšie zas zasiahne v utorok (26. 11.). Orange o tom informuje na svojej webovej stránke.

„Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať o plánovaných prácach na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch. Počas práce môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti služieb od Orangeu (internet, televízia),“ informuje operátor.

Služby Orangeu budú obmedzené v obciach Gajary, Kokošovce a Kútniky v pondelok 25. novembra v čase od 8:00 do 18:00 hod. Výpadok sa v utorok 26. novembra v čase od 7:00 do 18:30 týkať lokalít Hraň, Jablonové, Súľov-Hradná a Liptovský Hrádok, a v ten istý deň v čase od 8:00 do 14:00 lokality Stropkov, konktétne týchto ulíc: Akad.Pavlova, Chotčanská, Cintorínska, Hlavná, Hviezdoslavova, Konštantínova, Krátka, Matice Slovenskej, Nám. SNP, Nový riadok, Šandalská.

„Za prípadné komplikácie sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. V prípade, že vám po ukončení plánovaných prác nefungujú služby, reštartujte prosím vaše zariadenia,“ dodal operátor.