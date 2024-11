Zákony v parlamente podľa Tarabu budú prechádzať, Šipoš si nie istý

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš podotkol, že napriek ubezpečovaniu predstaviteľov koalície, aktuálne poslanci nevedia, či sa ďalšia schôdza parlamentu otvorí a či sa zákony schvália. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Taraba situáciu v súvislosti s poslancami okolo Huliaka vníma ako otravovanie ľudí. Vyzval ich, aby sa vrátili do práce, na ktorú dostali mandát. Pripomenul, že platí koaličná zmluva, v rámci ktorej sú rozdelené jednotlivé posty. „Nedovolím, aby vláda skĺzla do toho, aby tu niekto vydieral, že my vás budeme podporovať, ak niečo. (...) Nás také 'ak niečo' absolútne nezaujíma,“ uviedol minister.

Šipoš skonštatoval, že vláda síce tvrdí, že predčasné voľby nehrozia a všetko funguje, no poslanci v skutočnosti nevedia, či sa ďalšia schôdza parlamentu otvorí a či budú schválené zákony. „Vidíme veľmi dobre, že táto koalícia visí na šnúrkach Rudolfa Huliaka, ktorý každý deň napáda ministrov, hovorí o tom, že si nárokuje na rôzne pozície. (...) Vládni politici sa to snažia zakrývať,“ povedal. Zároveň skritizoval, že vláda neplní predvolebné sľuby.

Dotkli sa aj témy voľby predsedu NR SR. Taraba si myslí, že dohoda na jednom mene by mohla byť reálna do konca roka. Naznačil, že si vie predstaviť podporu kandidáta Hlasu-SD, ak by s tým bola spojená dohoda na istej hodnotovej agende. Šipoš zároveň v reakcii na otázku, či by už malo Progresívne Slovensko predstaviť kandidáta na podpredsedu parlamentu, podotkol, že je to na ich rozhodnutí.