Max Verstappen má v predstihu štvrtý titul, vo Vegas vyhral George Russell

Verstappen vybojoval ďalší titul napriek slabšej forme jeho tímu v druhej polovici sezóny. Kríza sa začala po avizovanom odchode technického riaditeľa Adriana Neweyho, tím však neskôr pripustil, že problémy ich monopostu majú pôvod v dávnejšej minulosti. Od júnovej VC Španielska vyhral Verstappen len jedny z dvanástich pretekov, no pravidelne sa umiestňoval v prvej šestke a dokázal pred Norrisom ustrážiť náskok nadobudnutý začiatkom ročníka. Pre Russella bol triumf tretí v kariére a do cieľa prišiel pred tímovým kolegom a krajanom Lewisom Hamiltonom. Pre „strieborné šípy“ to bolo prvé double od VC Brazílie 2022. Pódium doplnil Carlos Sainz (Ferrari) a štvrtý bol jeho monacký tímový kolega Charles Leclerc.

Staronový majster sveta odštartoval do pretekov z piateho miesta, v rovnakom rade bol Norris. Holanďan si pozíciu udržiaval a dostal sa pred Pierra Gaslyho na Alpine. Ten sa kvalifikoval prekvapivo na tretie miesto, no odstúpil po tom, ako hlásil tímu, že jeho monopost nemá výkon. Cez boxy predbehol aj obe Ferrari, no v úplnom závere si červené monoposty vzali pozície naspäť. Náskok na Norrisa, ktorý by potreboval získať vo Vegas o minimálne tri body viac ako Verstappen, aby udržal svoje šance v matematickej rovine, bol v tom čase priepastný.

V úvodných kolách však nepútal pozornosť Verstappen, ale bitka o prvé miesto medzi Britom Georgeom Russellom na Mercedese a Monačanom Charlesom Leclercom na Ferrari. Ten nebol dostatočne trpezlivý, útok na lídra na studenej trati uponáhľal a nakoniec sa prepadol za Sainza. Po prvých zastávkach v boxoch mal Russell na čele pohodlný, vyše desaťsekundový náskok na Verstappena. V druhom stinte zafungovali jemu i Hamiltonovi tvrdé pneumatiky a po ďalšej zastávke už bolo britské duo za sebou. Sedemnásobný šampión stiahol slušnú porciu z náskoku mladšieho tímového kolegu, no Russell zahrial pneumatiky.

Norris už pred pretekmi avizoval, že sa viac sústredí na boj v Pohári konštruktérov proti Ferrari. Tím dokonca zrušil dočasné pravidlo o tímovej réžii a Austrálčan Oscar Piastri mal tak „voľné ruky“. Napriek tomu skončil o pozíciu za Norrisom, ktorý ešte na záver prezul na mäkké pneumatiky a získal najrýchlejšie kolo. Ôsmy bol Nemec Nico Hülkenberg a potvrdil tak stúpajúcu formu Haasu, ktorý bodoval v šiestich z posledných siedmich pretekov. Najlepšiu desiatku uzavreli Japonec Juki Cunoda na Visa RB a Sergio Perez. Práve na Mexičanovi vidno prepad Red Bullu výraznejšie, na bodoch bol prvýkrát po mesiaci.